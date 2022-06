Adorável quarto de princesa!

Uma verdadeira cama de princesa. Um espaço que vai encher de sonhos o quotidiano dos mais novos. Acordar de manhã num quarto assim, será a melhor forma de começar o dia. As cortinas cor de rosa também abrem para paisagens harmoniosas.

O rosa forte destaca-se entre o branco imaculado. O preto que desenha alguns pormenores também ajustado. Repare também no pormenor do sofá que cai do teto. Um cantinho onde pode ler um livro ou simplesmente brincar com bonecos. Fica a sugestão!