Cores frias ou quentes? A escolha é sua!

Uma casa integrada na Natureza é o cenário ideal para relaxar e passar uns bons fins de semanas. A criação deste espaço, da autoria de Ângela Pinheiro Home Design, teve em atenção os tons que envolvem a paisagem. Um prolongamento da natureza até dentro de casa. Tons suaves que convidam a bons momentos de descanso.

Psicologicamente, as cores quentes dão um ar de aconchego e acolhimento, enquanto as frias nos proporcionam a sensação de frescura e tranquilidade. No seu quarto, face ao ritmo e a agitação do dia a dia, opte por tons mais frios. Frios só no nome, porque o sentimento é totalmente o contrário.