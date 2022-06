Surpreendente casa box!

Hoje deparamos-nos com um projecto de arquitectura contemporâneo e complexo. Existem poucas ocasiões em que encontramos um projecto realista e moderno, ou seja, com muito bom gosto e ainda acessível à maioria da população.

Poche Arquitetura é um gabinete de arquitectura brasileiro que procurou criar uma charmosa casa que conta com um desenho arquitectónico de alto nível e que conta também com as características atrás mencionadas. A casa Ibiza, como foi apelidada pelos arquitectos responsáveis do projecto, conta com linhas contemporâneas e rectas que trazem frescura e modernidade. A sua estrutura geométrica converte-se num marco no bairro onde foi construído e a sua planta simples cria uma casa que se destaca e mostra presença no espaço.

Convidamo-lo a conhecer!