Qual destas mesas de cabeceira escolheria?

A mesa de cabeceira está para o quarto como a mesa de centro está para sala. Não só compõem e equilibram um conjunto, como também são essenciais para suporte dos nossos objectos pessoais ou tão-somente decorativos. É na mesa de cabeceira que pousamos o despertador, o livro que andamos a ler, um copo de água para nos acompanhar durante a noite, o candeeiro e até os produtos que integram a nossa rotina de beleza. A verdade é que quando chegamos a um quarto despido de uma mesa de cabeceira, damos logo pela falta dela e mesmo que nos identifiquemos com um estilo decorativo minimalista, sabemos encontrar uma forma de a inserir no espaço. Hoje em dia, as pessoas já não obedecem necessariamente ao exemplo das mesas de cabeceira em madeira, com um formato básico e a condizer com a demais mobília. Pelo contrário. São várias as ideias que lhes vieram tomar o lugar e é frequente encontrarmos objectos improváveis a servir de apoio. No artigo de hoje, mostramos dez quartos e dez mesas distintas. Estamos certos de que se identificará com algumas.

Veja as nossas sugestões!