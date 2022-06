Casa inova com materiais e cores

A nossa realidade não possibilita que todas as pessoas tenham condições de financiar a construção das suas próprias casas. Estamos habituados a imaginar que o arquitecto é um profissional de luxo, contratado apenas por pessoas com alto poder financeiro. Porém, esta realidade tem vindo a mudar. Hoje em dia, é perfeitamente possível contratar um bom profissional a preços acessíveis e receber, em contrapartida, um projeto arquitectónico personalizado e com qualidade que requisitará um custo de construção e de manutenção compatível com a sua realidade financeira. Contrarie a ideia de que os arquitectos só prestam serviços aos ricos. Arquitectos, engenheiros e decoradores trabalham para quem pede os seus serviços, levando em conta a necessidade do cliente e, claro, sua condição financeira.

A homify apresenta hoje o projeto da Casa Gabriela, localizada na cidade de Mérida, no México, numa área residencial em desenvolvimento. O projecto, desenvolvido pelo estúdio TACO Taller de Arquitetura Contextual, cumpriu o objectivo de oferecer à moradora um refúgio funcional e sereno, considerando o desempenho térmico e a eficiência energética do edifício, assim como o baixo custo de construção e a facilidade de manutenção. A casa de 85m² combina materiais de baixo custo com soluções simples e inteligentes que, no final, fazem uma enorme diferença na qualidade da obra e dos ambientes.

Curioso para conhecer um pouco mais desta casa com qualidade construtiva e ambiental de alto padrão? Então, veja as imagens da Casa Gabriela que recebeu, inclusive, a medalha de prata no 1ª Bienal de Jovens Arquitetos na categoria residência unifamiliar. As imagens são de autoria do fotógrafo Leo Espinosa.3