Janelas bonitas que dão energia!

Gosto daquela janela porque é bonita e vai ficar bem em minha casa! – Não é bem assim. Tenha em atenção quando compra essa janela bonita. Há questões que deve ter em atenção no momento de decidir. Será que o vão ajudar a poupar. Sim, leu bem a poupar.

Janelas sem tratamento, sem isolamento apropriado podem significar custos elevados no final do mês. Informe-se junto do fornecedor se as janelas pelo qual está a optar são apropriadas para os dias mais frios de ano. Uma janela tanto pode deixar passar o calor como o frio.

Através das próximas imagens, vamos responder a algumas dúvidas que possa ter. Não se esqueça que uma janela bonita também pode fazer toda a diferença numa casa.