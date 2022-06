O dia de casamento perfeito – o que precisa de saber?

É oficial a época de casamentos está aberta!! Com a vinda da primavera e do bom tempo, inevitavelmente há bodas, muito mel e amor pelo ar, muitos são os pombinhos apaixonados a darem o nó. Sem dúvida um grande passo na vida de uma pessoa… Mas quando o amor fala mais forte, há esta certeza em oficializar a relação perante as pessoas que mais amamos à face da terra – pelo casamento.

Por detrás de uma grande festa, há grandes preparativos. Muito trabalho pela frente, isto se querem uma festa com popa e circunstâncias, marcante para vocês, como para todos os vossos convidados. Além de terem de escolher a data, o dia perfeito para vocês, mas também para os presentes. Terá de decidir se quer um casamento religioso ou civil, planear um orçamento, encontrar os fornecedores certos, o vestido, as alianças, os padrinhos, o local da festa… Se há ou não lua de mel. Enfim, há muito por onde pensar, o melhor será ter uma agenda ou um caderno, onde pode anotar todas as ideias que vão surgindo, os contactos dos vossos fornecedores, bem como todo o resto da organização (o que falta ou não).

Hoje dedicamos todos um artigo sobre o Dia C., com seis dicas que deve considerar aliadas a seis belas inspirações, sabemos que imagens inspiradoras nunca são demais. Vamos lá em busca do casamento perfeito, porque afinal é o – SEU!!