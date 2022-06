Um ambiente integrado perfeito

O sofá é moderno e funcional e pode adaptar-se a áreas com vários tamanhos. A contrastar com os estofos pretos, existem três almofadas com padrões gráficos e alegres. Para um estúdio desta dimensão, esta foi a escolha acertada. Um sofá maior ia fechar o ambiente e dificultar a circulação. A iluminação é quente e acolhedora.