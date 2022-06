Top 5 e os projectos de arquitectura mais especiais

O homify 360º de hoje leva-nos até à magnífica cidade do Porto, onde a reabilitação está cada vez mais em voga… Trata-se de um edifício de duas frentes no centro histórico do Porto, junto ao magnífico monumento e ícone que é a Igreja dos Clérigos. O projecto de recuperação procurou manter a estética original do edifício, realizando operações de manutenção dos materiais originais tais como azulejos, madeira e pedra, no interior A distribuição espacial sofreu uma mudança total adequando-se ao programa e vivências actuais, gerando áreas mais amplas e permeáveis, uma tendência dos dias de hoje.

O projecto atelier de arquitectos do Porto Marta d'Alte Arquitectura. O espaço ficou de facto melhor aproveitado e mais luminoso, tem tudo o que é essencial por exemplo para um jovem casal, para além da posição no centro da cidade, o que é uma grande vantagem. Confira, através dos renders do projecto os detalhes desta casa citadina.