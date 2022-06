7 Dicas Para Impressionar o Público Masculino Com A Sua Casa

Comecemos pelo início. No final de uma noite bem passada naquele restaurante fantástico e no bar com boa música que ele escolheu para aquele encontro, chega o momento em que ele a deixa em casa. Ficam a conversar no carro (nem ele quer ir embora nem a leitora quer que ele vá) e a dada altura resolve ganhar coragem convidá-lo para entrar. Neste momento, o único nervosismo que queremos que sinta são as borboletas na sua barriga! Não se preocupe com o resto, porque como já leu o nosso artigo já deixou a casa preparada para o que vem a seguir. O primeiro passo é ter a entrada e o hall arrumados e limpos, para causar uma primeira boa impressão. É importante que não tenha sapatos espalhados ou sacos do lixo do lado de fora para serem despejados. Cabelos e manchas no chão ou no tapete também não são permitidos. Se tiver um ambientador eléctrico, coloque-o nesta divisão para que o primeiro odor que ele sinta seja agradável e fresco.