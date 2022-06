Um resort ou uma casa?

A piscina… é a pérola da casa. Não há dúvidas que uma habitação com piscina ganha outra dimensão, fica mais rica no seu aspeto. Aquela água e o seu reflexo traz um design exclusivo à casa, muito relacionado à ideia de resort. É verdade que com uma piscina em casa, a necessidade de ir passar umas férias num resort não é tão grande, tendo em conta que já tem este pequeno luxo em casa.

Com a vinda do bom tempo, do calor e do verão, a vontade de pôr os pés na água e de dar uns bons mergulhos volta com toda a força. E talvez seja este verão que vai montar uma piscina no seu jardim, pois ter um resort em casa é sempre outra coisa e sabemos que muitos amigos vão se querer colar!!

Hoje em dia, as piscinas têm um design muito mais sofisticado, que deixa para trás a ideia de tanque. Este exemplo de piscina, é um dos modelos em voga, muito mais natural e enquadrada dentro do estilo da casa. A sensação que a piscina recai para o jardim é fantástica.