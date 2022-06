Os segredos da madeira numa casa de sonho!

Continuámos esta viagem ao mundo do uso da madeira maciça para a sala de estas. Este lugar, para além de ser um sítio extremamente amplo onde a sala de estar surge como espaço a surgir após a zona de entrada e que se funde com a zona de refeições, tem mais uma vez a madeira num grande plano destacado. Mais uma vez, esta conecta o piso térreo com o segundo piso mas desta vez a partir da lareira. Se por um lado serve como material de revestimento para a mesma, por outro e a partir dos alinhamentos que segue tanto no tecto como no pano vertical do segundo piso, esta funde os dois pisos fazendo-os parecer um só. Mais uma vez, para além do incrível uso deste material na lareira, a madeira surge como revestimento do piso da sala para proporcionar um maior conforto e comodidade mas surge também como apontamento algumas peças decorativas assim como em alguns móveis. Quem diria que um material poderia ser tão versátil!