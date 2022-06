Casa Modular De Baixo Custo Com Acabamentos De Luxo

Durante a primeira reunião com o cliente, a ideia para a casa era simples. Deveria ser moderna. Porém, este conceito é vago para começar um projecto. Por este motivo, o gabinete optou pela construção de uma casa low-cost que pudesse satisfazer as necessidades do utilizador a longo-prazo. Com efeito, priorizou-se a simplicidade no design, execução e construção.

As casas que rodeiam esta moradia são muito diferentes em termos de forma e de tamanho. A primeira prioridade era abrir a casa para Sul e manter a fachada discreta. A casa foi desenvolvida através de uma laje de betão que parece “flutuar” sobre a fachada Sul a fim de proteger as grandes janelas do sol de Verão.

Em termos de design, a casa utilizou dois conceitos: foi construída para um ocupante e deveria ter espaços abertos. Assim foi. Os espaços são fluidos e as grandes janelas nas traseiras comunicam com o exterior. Vamos ver como ficou?

Um projecto do gabinete Nan Arquitectos.