Uma casa encantadora é aquela que possui o espaço ideal que nos faz sentir bem e confortáveis. A nossa casa deve sempre enquadrar-se com a nossa própria personalidade incentivando ao bem-estar comum de quem nela habita.

Certamente já todos sonhámos com o som das ondas a bater na areia e com o por-do-sol a iluminar o horizonte ao mesmo tempo que sentimos a brisa a tocar na nossa pele. Uma casa na praia é o sonho e um desejo de muitos de nós, como tal as imagens que hoje lhe trazemos irão mostrar-lhe como é possível dar forma a esse sonho com ideias e inspirações que podem de facto tornar-se reais!

Acreditamos que este tipo de exemplos podem inspirá-lo a criar os seus próprios espaços de sonho. O projecto é da autoria do arquitecto português José Tiago Rosa, que tem vindo a desenvolver projectos nas mais diversas áreas da Arquitectura, Design, Decoração de interiores e Visualização 3d.

Fique desse lado e descubra uma habitação de sonho, inspire-se!