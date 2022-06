homify 360°: Uma moradia luxuosa com um Ferrari na garagem

Entrando no interior da casa, apercebemo-nos do estilo minimalista e luxuoso e do predomínio do betão. A caixa de vidro funciona como uma vitrine fora de comum pois representa a garagem dupla integrada dentro da sala de estar. Caso para dizer que, desta forma, os proprietários nunca perdem o Ferrari de vista.

O Ferrari surge no interior da casa como uma jóia numa sala de exposições, sendo muito mais do que uma mera decoração. Ao projectar esta casa, os arquitectos não só se esmeraram em propiciar uma óptima habitabilidade no interior, como em tornar este espaço único com soluções nunca antes vistas.

Mas, há uma explicação para isto. A moradia é, ao mesmo tempo, uma residência privada e um lugar de encontros e de reuniões de negócios para o proprietário que quer mostrar o seu prestígio.