O melhor miradouro de sempre!

Considerado por muitos, a melhor vista de La Gomera, o miradouro de Abrante, situa-se numa posição próxima com a envolvente proporcionando momentos únicos de conexão com o meio natural.

Inaugurado no dia 10 de Dezembro de 2014, esta é uma criação do arquitecto José Luis Bermejo Martín. O miradouro possui cerca de 620 metros de altitude em relação ao nível do mar, e a paisagem envolvente não nos deixa ficar indiferentes, é um lugar realmente mágico, que oferece uma vista privilegiada sobre La Gomera, especialmente para os amantes da Natureza.