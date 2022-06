A casa dos três pátios não é apenas uma casa com três pátios. É uma casa onde o espaço envolvente é tão importante como a própria casa; é uma casa onde os espaços se encontram perdidos na própria fluidez do espaço; é uma casa que oferece a oportunidade de nos sentirmos perdidos, sem nunca o estarmos, na realidade.

É este o projecto que o desafiamos a conhecer. Situado em Benavente, com um lago a Norte e o sol quente a Sul, o edifício procura construir na paisagem, uma linguagem própria, sendo no entanto esta, uma continuidade fluída da língua mãe, que é a Natureza.

Organizada num volume principal, a habitação possui dois pisos e claro, três pátios, todos eles com uma história diferente para contar: o primeiro pátio é tímido e reservado, fecha-se em si próprio e guarda apenas no seu espaço um sobreiro que já ali vivia antes; o segundo pátio é funcional, situado junto ao quarto-das-máquinas, sempre pronto para desempenhar funções de serviço; o terceiro pátio funciona enquanto elemento mediador entre a casa e a orientação Norte, com um elemento especial que mais à frente iremos descobrir…

Resta-nos dizer que este projecto ficou a cargo do arquitecto português, Miguel Marcelino.