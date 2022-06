Simplicidade e carácter numa casa coreana

Nesta imagem, pode ver melhor aquilo a que nos referíamos. O uso da madeira no interior da casa é bastante expressivo, sendo que ela aparece com cores e texturas que, embora, dissemelhantes, se harmonizam entre si. Nas casas asiáticas, as salas de jantar aparecem, normalmente, numa plataforma elevada em relação às demais divisões, o que as faz ganhar maior destaque e importância no conjunto. Na fotografia, esse detalhe é visível e a área da sala de jantar tem um chão revestido com madeira mais escura.