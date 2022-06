Casa extraordinária com uma fachada comum

O estilo rústico goza de uma popularidade duradoura. A sua estética confortável e descontraída faz as delícias de toda a gente. Hoje, na homify, vamos mostrar-lhe um casa localizada na Coreia do Sul. Os arquitectos do estúdio Yunsung Housing criaram, nesta moradia, ambientes acolhedores em madeira.

A casa foi adaptada às necessidades dos seus donos e também dos seus amigos de quatro patas. Os donos sabem o quanto deve ser dada atenção aos animais domésticos. Por este motivo, há elementos decorativos interessantes, relacionados com os animais, espalhados um pouco por toda a casa.

Se os seus cães e gatos têm o estatuto de membros da família, então vai gostar deste livro de ideias.