Lar doce lar

A solução que agora lhe apresentamos é especialmente interessante porque é um DIY – do it yourself ou seja faça você mesmo – e por essa razão tem um valor redobrado, gostamos sempre de ver a nossa criatividade acontecer. É um espaço super jovem, com um ar super simpático e para isso não foram precisas mais do que quatro paletas de madeira e algumas almofadas coloridas! Simples e prático!