Fantástica Moradia Na Comporta Onde Apetece Viver O Ano Todo

Ainda no quarto, a sensação é de grande aconchego e privacidade. Embora a ambiguidade entre interior/exterior se mantenha, um olhar mais atento revela-nos o cuidado com que esta relação foi abordada. Se no interior o pavimento é em madeira natural serrada, no exterior é um deck que o cobre, mantendo no entanto, a mesma estereotomia.

Outro detalhe muito interessante é a árvore, um marco relevante que prova o cuidado e a atenção com a qual estes espaços foram projectados. Ao mesmo tempo é uma protecção natural que reforça a ideia de privacidade neste lugar de descanso.