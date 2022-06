10 deslumbrantes fornos e fogões a lenha

Mesmo com o passar dos anos, os fornos e fogões a lenha continuam a ser uma boa opção para aquecer as nossas casas e ficam sobretudo bem em atmosferas com estilo rústico. O uso de tonalidades terra e materiais como a madeira fazem com que estes elementos ofereçam aconchego, criando um ambiente íntimo para conviver com familiares e amigos. É esse o caso deste espaço criado pelo gabinete Cadore Arquitetura.