Gosta de simplicidade? Então, dê à sua casa um toque japonês!

Os jardins japoneses, com sua arquitetura peculiar, são uma homenagem do homem à natureza. Através de elementos vegetais constroem-se cenários magníficos. Árvores, arbustos são apenas alguns dos elementos que usam para criar relevo, para ser o mais próximo do real.

No caso desta casa, no meio do verde, não foi necessário criar parte do jardim. O universo encarregou-se disso. As cores vão mudando consoante a estação do ano, criando paisagens inesquecíveis. Por isso, o planeamento é tão importante. Um momento de contemplação do qual não abdicam.