Dicas para fazer espaço de meditação em casa

Para se meditar, também é preciso conforto. As almofadas podem dar uma grande ajuda, se necessitar de um aconchego. Escolha os padrões e tecidos que mais se identificam com os seu estilo, depois sente-se e entre no seu mundo. Quem sabe se mais membros da sua família, não se juntam a si.

Nas páginas da homify encontra diferentes almofadas. No canto onde gosta de praticar meditação, tenha-as sempre à mão. Será uma valiosa companhia, mas mais importante do que todos os elementos é a sua capacidade de introspecção e de afirmação interior.