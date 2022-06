O seu signo ajuda-o a desenhar a piscina dos seus sonhos

Aventureiro e com uma grande inclinação pelo original, assim é o Sagitário. Logo, o nativo deste signo procurará criar um espaço cheio de cor e com um design especial e peculiar. No caso da fotografia, encontramos a piscina num terraço com uma vista vertiginosa sobre a cidade, o que corresponde ao sentido temerário do Sagitário. A piscina revestida a mosaicos coloridos, o chão quente em madeira e as plantas tropicais são uma mistura perfeita e inovadora. O projecto é do gabinete Diez y Nueve Grados Arquitectos.