Onde está a sua zona TV?

Se tiver uma zona de lazer em casa, seja no exterior ou interior da mesma, pode sempre pensar em colocar uma televisão. Ela traz também animação, hoje em dia as aplicações são tantas, que pode pôr umas músicas a tocar a partir do seu televisor, isto para deixar o ambiente a bombar !! E quando o pessoal já não quiser dançar mais, é fazer uma sessão de cinema, todos ali a ver um filme e a viver o momento… Assim, é possível criar vários tipos de ambientes, para os diversos momentos e sim isto com uma televisão.

Agora esta verdadeira sala de estar exterior, com o extra de uma piscina, deixou-nos com água na boca!! Uma televisão no jardim era a tal ideia que nos faltava…