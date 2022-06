Os sofás de canto são um encanto!

Que bom chegar a casa e… largar tudo e atirar-se para o sofá… É daquelas sensações mesmo boas, que nos trazem um reconforto e aconchego muito grande. Ousamos dizer que o sofá é tão importante como a cama do nosso quarto, sabe porquê? Porque é lá que roubamos umas sonecas, relaxamos sentados ou deitados, ficamos horas e horas nos serões e nos fins-de-semana, a ver as melhores séries e filmes de sempre. É no sofá que também saboreamos umas refeições com tabuleiro ou mesmo uma piza da embalagem. Enfim, estão a ver o filme, não é? O sofá só pode ser o nosso grande companheiro!

Sendo assim, é importante caprichar no sofá. Escolhermos um que nos enche as medidas em todos os aspetos… como um sofá de canto! Sim, o que queremos é espaço, conforto e podermo-nos esticar à vontade, num semi-deitado. A chaise longue, dos sofás de canto, permitem essa posição, além de serem maiores, com imensos lugares para a família de casa ou convidados. Assim, está toda a gente à vontade e sentado confortavelmente.

Como escolher um sofá é um assunto para ser levado mesmo à sério, deixamo-vos propostas com design, qualidade, estilo, cor e muito conforto. Agora, veja aquele que pode preencher 'aquele' canto da sua sala…

Venha descobrir!