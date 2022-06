Qual é a casa ideal para si?

Passamos da localização para as dimensões. Uma casa grande ou pequena? Uma vivenda, um apartamento, um micro-loft? Há tantas opções… A sua tarefa é perceber qual a que melhor se enquadra no seu estilo de vida! A fotografia que lhe mostramos como exemplo, é de um loft. E o que é um loft? De certeza que já se deparou com o termo loft mas nunca chegou a perceber bem de que se trata. Basicamente, são lojas, fábricas, armazéns ou outros espaços que caíram em desuso e consiste em transformá-los em open spaces habitáveis. Apareceram inicialmente em zonas industriais em decadência, como em Soho em Nova Iorque, onde começaram a “reciclar” estes espaços. São espaços amplos, de forma geral sem paredes de divisão interna, com grande pé direito, com muita luz natural proveniente das grandes janelas e presença de materiais como cimento e tijolo tanto no chão como nas paredes.

Obviamente, tendo em conta que este conceito existe desde os anos 60, com o passar dos anos o conceito de loft tem vindo a ser adaptado nos diferentes países consoante os modos de vida e até mesmo a personalidade das pessoas que o habitam. Assim, mostramos-lhe um loft que resultou na perfeição. Luz, espaço e organização são as três palavras que melhor definem este apartamento. Decorado também com muito bom gosto, tons neutros – branco e cinzento – são os melhores para que não nos cansemos de habitar um espaço pequenino como este, mesmo que seja uma casa mais pequena que o normal. A casa ideal para um casal jovem que está a iniciar a sua vida a dois. Pelo contrário, vivendas como as que mostrámos nas fotografias anteriores, são ideais para casais já com filhos e até mesmo família numerosas.

Assim, apresentamos-lhe as características que procura quem mora num apartamento: o facto de ser um lugar fácil de cuidar diariamente; é muitas vezes mais aconchegante e seguro, permitindo com que, por exemplo, nos ausentemos mais tranquilamente no fim-de-semana. Por outro lado, a vivenda promete conforto e liberdade – pode fazer as suas próprias regras, na maioria dos casos, sem incomodar os vizinhos; espaço amplo; espaço suficiente para ter um ou mais animais de estimação; e, por último, é ideal para receber muitos convidados.