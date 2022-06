Tapetes – sugestões e soluções!

Não risque esta ideia de tapete, não vale a pena. Esta é para tomar mesmo nota! Quer riscas em sua casa, mas sem que seja algo definitivo? Opte por uns acessórios, como o tapete, pois são fáceis de alterar quando se fartar ou quiser trocar os riscos. A grande vantagem das riscas, seja ela para que situação for, é de ampliação do espaço, torna-o maior. Veja esta sala não dá maior profundidade? As riscas têm a vantagem de contornar alguns problemas graças à ilusão ótica que consegue criar na nossa visão. Além do mais este tapete que mantém os tons castanhos e brancos da sala ficou do nosso agrado. Dentro da linha clássica da decoração, o ambiente ficou dinâmico e criativo.