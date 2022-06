Uma casa bonita, moderna e grandiosa

Para finalizar a nossa visita, mostramos-lhe o quarto principal moderno, luxuoso e acolhedor. Os detalhes arquitectonicos sobressaem. É o caso do tecto falso onde foi embutida iluminação directa e indirecta. Este pormenor acrescenta volume e tridimensionalidade ao quarto.

O casal pode aceder à rua a partir das portas envidraçadas que deixam entrar um bom fluxo de luz no quarto.

A paleta cromática percorre tons neutros pontuados com ornamentos coloridos como o verde água e o azul. O quadro com uma imagem mais gráfica colocado por cima da cabeceira rompe com a sobriedade e surge enquanto elemento jovial no conjunto.

É um quarto delicioso, grande e confortável. De que aspecto mais gostou?