Apartamento pequeno para toda a família? Saiba como!

Muitas vezes começamos a dar os primeiros passos na vida adulta sem ver a big picture: imaginamo-nos sozinhos ou com um companheiro, mas não nos lembramos que a seguir vem o primeiro filho, quando damos conta já temos um irmão para ele e de repente ou miúdos começam a pedir um cão. Juntar a isto tudo a acumulação de objectos e mobiliário, os livros da escola, as papeladas da dissertação ou da tese… e de repente, soma-se a esta parafernália o caos! Soa-lhe familiar?

A família cresceu, se calhar mais do que estava a contar, e de repente ficou sem espaço para toda a gente – mas não se preocupe: respire fundo e veja quais as soluções que temos para si! Bem sabemos que nem sempre há orçamento para grandes obras ou para mudar de casa, portanto o segredo está em olharmos para o que temos e tentarmos fazer o melhor com isso. Hoje apresentamos-lhe várias ideias que poderá utilizar quer para ganhar espaço, quer para criar a sensação de que a sua casa é maior do que aparenta! Naturalmente será necessário algum investimento, mas com certeza que o resultado final vai valer a pena! Vamos a isto?