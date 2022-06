6 formas de poupar todo o ano

A primeira coisa que deve fazer é um orçamento geral do dinheiro que tem para gastar por mês. Com isto estamos à espera que do dinheiro que entra em casa todos os dias, tire uma parte para as coisas de casa, aquelas que são mesmo indispensáveis e o resto vá poupando. Ter uma casa bonita, não depende unicamente de ter muito dinheiro, depende em primeiro do seu gosto, claro está e depois das coisas que adquire para ela. O segredo está em ir adquirindo aos poucos sem perturbar muito o orçamento mensal que temos. Se está a começar a decorar a sua casa ou se pretende renová-la a pouco e pouco, há que ir com alguma calma, não precisa de comprar tudo ao mesmo tempo, vá comprando uma ou outra coisa por mês, de forma a não perturbar as economias que tem estipuladas.