Como é que a cor afecta a atmosfera da sua casa

Já todos estamos fartos deste inverno que parece não acabar – é assim todos os anos, não é? – e a querer que a primavera chegue e traga consigo as suas maravilhosas cores que enchem os nossos dias de alegria. Como a primavera está quase quase aí à porta, mas como os dias até lá chegar são sempre os mais complicados, temos para si um artigo cheio de cor e vida. Como todos sabemos as cores têm um efeito em nós e isso aplica-se à roupa que vestimos, mas também às cores da nossa casa. Acreditamos que cada pessoa tem diferentes relações com as as cores, não é por acaso que uns têm como cor favorita o preto e outros o cor de rosa! Contudo elas trazem sempre uma aura especial, é precisamente sobre isto que lhe queremos falar um. Temos divisões super coloridas para lhe mostrar, venha connosco e anime-se!