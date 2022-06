Óasis super cosmopolita

Últimos andares de edifícios são sempre o melhor recurso para combater as altas temperaturas que se fazem sentir nas cidade. Os grandes terraço que os mesmos oferecem, são o lugar perfeito para se estar ao ar livre sem perder a privacidade. Embora este apartamento esteja localizado numa grande cidade – Barcelona, é sem dúvida o lugar e a casa perfeita para um viver no centro urbano, sem nunca abrir mão de toda a tranquilidade necessária. Apesar das vistas para o exterior serem espectaculares, a verdade é que as paisagens interiores são um verdadeiro escândalo. Este apartamento foi projectado com extremo bom gosto, procurando sempre a máxima simplicidade para garantir um ambiente confortável e descontraído.

Será já de seguida, que juntamente comigo, irá ficar a conhecer melhor o espaço a que me refiro. As fotografias do gabinete Estudioitales irão conquistá-lo!