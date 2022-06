Vamos até à Holanda deslumbrar-nos

Nesta sala de jantar desfruta-se das refeições como um rei. É o local preferido dos residentes. Aqui, encontra-se uma atmosfera muito agradável coroada por uma muito extensa mesa de jantar em torno da qual todos os amigos e família se podem reunir. O acabamento minimalista do mobiliário cria um bonito contraste com as paredes rústicas. Mas, acabamos com o melhor. As paredes estão, de ambos os lados, rasgadas por longas lareiras que, pela ausência de fundo, comunicam com as divisões contíguas. Permita-nos tecer um elogio expressivo: ma-ra-vi-lho-so.