Refresque o seu velho tapete

Todos os tipos de tapetes devem seguir a mesma regra – aspirar uma vez por semana, no mínimo. Assim, remove as sujidades e a poeira, quanto menos o fizer mais acumulará e mais difícil será a limpeza.

Por outro lado, se tiver um aspirador a vapor ou um próximo/familiar seu o tiver, peça-lhe emprestado para fazer magia no seu lar. O vapor do aspirador absorve todas as sujidades e limpa em maior profundidade, uma vez que faz vapor, com o líquido bem quente. Mas se lhe dissermos que em vez de água puser vinagre branco, o que nos diz?

Nós dizemos que irá desinfetar, o seu tapete, acabar com os maus cheiros, as cores do seu tapete serão mais vivas, enfim… será novo como no primeiro dia! O vinagre é mais um produto natural, neutralizante, que desinfeta em profundidade. Além de matar os germes, o vinagre desenvolve as fibras do seu tapete, como neutralizar a urina do seu animal doméstico, ao mesmo tempo que elimina os odores!!

Experimente e diga-nos o que achou!