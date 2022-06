Espectacular renovação em França

Conheçamos agora o hall. Tal como as divisões anteriores, também ele é luminoso e moderno. Os proprietários aproveitaram este espaço para embutir armários que se prolongam do chão até ao tecto, oferecendo muita arrumação, o que vem sempre a calhar numa casa com crianças. As janelas dão as boas-vindas à luz natural que ilumina o espaço na totalidade, sem ser necessária qualquer luz artificial ao longo do dia. Assim se poupa energia. Preparar as crianças para a escola num espaço como este é uma tarefa simples.