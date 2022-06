Uma sublime casa a meio do bosque

Com um estilo arquitectónico que privilegia linhas simples e limpas, o gabinete Bureau MT foi o responsável pelo desenho desta deslumbrante casa a meio do bosque localizada numa região a sul da Holanda. Originalmente, a residência era fria e obscura, mal iluminada e não havia uma intenção clara em relação à sua distribuição espacial. Os arquitectos do Bureau MT optaram, na sua intervenção, por criar uma casa aberta para o bosque com uma transparência e iluminação natural sem par. Venha connosco conhecê-la.