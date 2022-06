8 dicas para casas de banho mais aconchegantes

A primeira coisa a fazer quando se vai dedicar a organizar do zero um novo espaço é a uma limpeza geral. Temos sempre tendência a acumular demasiadas coisas e isso vai inevitavelmente perturbar a organização do espaço. É importante que se foque naquilo que realmente precisa, pois o resto só está a ocupar espaço. Comece por fazer esta triagem para que tenha uma noção verdadeira do espaço que realmente tem. Isto não quer dizer que tem de abolir os elementos decorativos, nada disso, quer apenas dizer que deve deixar esses elementos ocuparem o seu espaço, para que tenham uma presença com vida na sua casa de banho.