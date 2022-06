Funcionalidade e beleza num projecto coreano

Eis a zona de trabalho de que lhe falávamos na primeira imagem que se encontra resguarda pelo painel envidraçado. Esta área tem personalidade tanto do lado de fora, como do de dentro. Embora seja um espaço pequeno, arranjou-se uma forma prática de guardar as bicicletas que acabam por roubar a atenção. Num apartamento com pequenas dimensões, pense em altura. Quanto mais coisas conseguir suspender, mais espaço desimpede no chão.