Formas brilhantes de dar cor à sua casa!

Um dos usos mais aliciantes da cor tem que ver com os contrastes que somos capazes de criar. Na verdade este é um dos aspectos mais interessantes e mais desafiantes relativamente à cor. Os tons que juntamos e a forma como os juntamos podem criar efeitos totalmente diferentes e por isso mesmo, criar uma decoração também ela diferente. Neste caso optamos por aquilo a que poderemos chamar um contraste clássico. O uso do preto, branco e vermelho é de resto bastante comum, contudo não é assim tão imediato como pode parecer. Neste caso concreto pedimos-lhe que direcione o seu olhar para as cortinas. Pois é, a cor vermelha é o que nos salta à vista e não é um vermelho qualquer, é um super garrido e forte e porque é que este resulta? Porque se situa na mesma parede em que vemos dois sofás da mesma cor, a presença maioritária existe nesta zona porque o resto são apontamentos – repare que depois apenas temos mais umas almofadas desta cor! – e isto resulta na perfeição porque as cores que existem no restante espaço são o branco e o vermelho, ou seja o contraste existe numa harmonia perfeita que confere a esta sala de estar um toque de elegância único.