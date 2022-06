Projecto em português localizado no Gerês

Ao contemplarmos esta casa pitoresca, quase conseguimos imaginar as aventuras de Heidi e do seu avô em plena montanha suíça. Quando idealizamos uma casa de montanha, é inevitável não visualizar um edifício no qual a madeira é a protagonista. Neste caso, optou-se por caixilharia em branco que contrasta com a madeira escura das paredes. A nossa parte preferida é a entrada realçada pela cobertura e pela vedação que inclui o portão. Quem olha para o exterior não imagina o interior. Curioso?