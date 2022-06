O terraço: o que precisa de saber para melhorar o tempo da sua vida

Os dias já são bem agradáveis, o sol permanece até mais tarde, a nossa disposição já é outra. Enfim, é bem verdade que o bom tempo apela o aproveitamento do espaço exterior dentro da nossa casa, onde quer que seja: no jardim, na varanda, no pátio ou ainda no terraço. São de facto, vários os recantos, onde podemos desfrutar do exterior dentro da nossa habitação, isto é claro, quando umas destas soluções existe. Mas hoje, quisemos dar ênfase a um destes lugar e optamos pelo – terraço. Subimos até ao cimo de algumas casas e descobrimos seis ideias maravilhosas, retirámos o melhor de cada uma e decidimos partilhá-las consigo. Sabemos que está a pensar dar uma lufada de ar fresco ao seu terraço, agora com a vinda do verão, para saborear os dias solarengos ou ainda as noites quentes e estreladas.

Este mini-guia ajudar-lo-á a criar várias zonas distintas no seu terraço, já que estamos a falar de um espaço com uma área razoável. Vamos arregaçar as mangas e dar uma oportunidade ao nosso terraço, para marcar uma jantarada com os amigos no próximo fim-de-semana, mas atenção antes disso, leia as nossas dicas!!