Como conseguir um resort na sua própria casa?

Outro elemento que combina perfeitamente com o ar de resort é um jacuzzi. Não rimam, mas encaixam-se de uma forma incrível, não acha? O ideal é mesmo ter uma vista relaxante quando estiver a utilizar o seu jacuzzi, mas no caso de não lhe ser possível, que tal instalá-lo no terraço? Ter um espaço ao ar livre ou com potencial para ser explorado no último piso da sua casa traz-lhe o sítio perfeito para desfrutar de um final de tarde relaxado e tranquilo. Pode, para além do jacuzzi em si, ter também um sistema de som onde possa ouvir as suas músicas preferidas enquanto usufrui de um momento a sós, com amigos ou com aquela companhia especial… E por falar em companhia especial: de certo que não quererá que os copos de champanhe se partam no chão, correcto? Então traga também uma mesa de apoio onde os possa pousar! Tudo isto enquanto o Marvin canta ’let's get it on’…