Há vida e amor no jardim!

A possibilidade de ter árvores deste porte num jardim, não é para todos. Ao construir uma casa, e sem tem o privilégio de ter árvores assim no terreno, pense duas vezes antes de as cortas. Repare, através da imagem que lhe deixamos, como é magnífico o cenário. Sem as árvores seria totalmente diferente…

Construir uma casa em plena comunhão com a natureza, é o sonho de muita gente. Esta bela casa, um projeto do português JPL Arquitecto, que lhe trazemos encontra-se em Monção, no distrito de Viana do Castelo. É muito mais do que uma casa contemporânea, é uma habitação que alia o bom gosto à paisagem natural e ao que Portugal tem de melhor para oferecer.