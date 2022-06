A magia de uma casa em betão

Tal como no exterior é notório o domínio do betão, também no interior este ganha grande destaque. Ao mesmo tempo que reveste o paramento interior, contrasta com o chão em madeira de pinho, o mobiliário usado e as pinturas da artista. Aqui podem ser vividos momentos incríveis. Através do uso de diferentes pés direitos, as sensações criadas perante o uso dos diferentes espaços são únicas entre si.