Uma casa à qual não falta nada

Vamos mostrar-lhe um dos mais bonitos projectos realizados pelo estúdio Carbone Fernandez Arquitectos. Trata-se de uma casa charmosa que tem todas as comodidades para a família desfrutar do tempo livre. A casa localiza-se em Castelar, na zona oeste de Buenos Aires e conta com 300.00m². Foi construída no ano 2010 e os espaços comuns foram tratados com especial cuidado para que a família pudesse dispor de áreas agradáveis para conviver.

Vamos conhecê-la.