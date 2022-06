Qual é o melhor layout para a minha sala de estar pequena?

Hoje debruçamos todo um artigo sobre a sala de estar, mais precisamente aquela que é mais pequena. Uma realidade que toca a muitos de nós, não que seja uma vontade ou um até um sonho de vida, mas pelas circunstâncias logísticas da nossa mesma vida é o que dispomos e não será por isso, que a nossa casa será menos bonita ou atrativa do que uma maior, pelo contrário é mais fácil de a tornar bem cozy… bem mais simples do que pensa. O mais importante é estarmos bem na nossa casa e não é cliché dizermos isto, pois não há coisa melhor do que o conforto do nosso lar.

Se de volta e meia anda com a sala às costas a mudá-la de posição, em busca do layout perfeito, então este artigo ir-lhe-á suscitar todo o interesse, já que partilhamos consigo seis maneiras diferentes de dispor e de organizar a sua sala de estar. Há sempre forma de a favorecer e de tornar este pequeno lugar, com um olhar bem maior à luz dos vossos e de todos olhares que lhe cairão em cima. Se ficou curioso com esta introdução, venha daí e descubra tudo em imagens, aliadas a dicas interessantes.

A homify é isto… faz sobressair a nossa veia de designer!