Uma villa muito moderna

As grandes janelas que víamos na primeira imagem deixam a área da sala de jantar bem iluminada. Do lado direito, vemos as escadas para o primeiro piso resguardadas por uma balaustrada que torna a casa mais segura para as crianças.

No primeiro andar, encontramos os quartos e as casas de banho. A casa de banho é completamente revestida a cerâmica e os quartos têm radiadores para combater o frio dos Invernos rigorosos holandeses. O isolamento da habitação também atende aos mais altos requisitos, priorizando sempre o conceito de sustentabilidade. O interior é actual e fresco com cadeiras coloridas e aço polido a modernizarem este espaço com apontamentos rústicos.