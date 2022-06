A pequena casa que é um oásis urbano

A cozinha e área de refeições são a perfeita materialização do estilo minimalista onde menos é mais. Os armários brancos e elegantes e as bancadas da cozinha são complementados pelos equipamentos metalizados lisos. As bancadas estão limpas e ordenadas e os acessórios de cozinha devidamente arrumados no seu lugar. Assim, o espaço fica livre de pequenas informações que não o valorizam em termos estéticos. Faça o mesmo em sua casa. Mantenha as áreas desimpedidas e torne-as mais funcionais, amplas e bonitas. A mesa de jantar também é uma pequena peça que mantém a área espaçosa. O tampo em vidro é simples e elegante. Privilegiou-se mobiliário simples e claro que não preencha em demasia a cozinha.